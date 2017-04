Nach dem US-Militärschlag gegen einen syrischen Luftwaffenstützpunkt verschärft sich der Ton zwischen dem Westen und Russland.

Russland als engster Verbündeter der syrischen Regierung warf Washington vor, mit dem Angriff eine rote Linie überschritten zu haben. Moskau kündigte eine Stärkung der syrischen Luftabwehr an. Ab jetzt werde auf jeden Akt der Aggression geantwortet, hieß es in einer Erklärung des gemeinsamen Kommandos Russlands, Irans und anderer Verbündeter Assads. Russlands Präsident Putin sei sich mit Irans Präsident Ruhani in einem Telefonat einig gewesen, dass die US-Angriffe nicht hingenommen würden, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass.