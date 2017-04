In Syrien sind bei einem Luftangriff in der Provinz Idlib viele Menschen ums Leben gekommen.

Nach neuen Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden in dem Ort Chan Scheichun mindestens 35 Zivilisten getötet. Die oppositionsnahe Organisation mit Sitz in London vermutet darüber hinaus, dass Giftgas eingesetzt wurde. Unter Berufung auf Mediziner heißt es, es habe Fälle von Ohnmacht, Erbrechen und Schaum vor dem Mund gegeben. Der Zustand vieler Verletzter sei ernst.



Die Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.



Ermittler der UNO haben der syrischen Regierung bereits in der Vergangenheit den Einsatz von Giftgas vorgeworfen. Damaskus hat das stets bestritten. Auch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hat im Bürgerkrieg in Syrien nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen Giftgas eingesetzt.