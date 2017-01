Syrien Tote und Verletzte bei Autobomben-Anschlag in Asas

Das Bild zeigt schwere Zerstörungen in der syrischen Stadt Asas. (dpa / picture alliance / Anne-Beatrice Clasmann)

Bei der Explosion eines Tanklasters in der syrischen Stadt Asas sind mindestens 43 Menschen getötet worden.

Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mitteilte, wurden zahlreiche weitere verletzt. Das Fahrzeug detonierte demnach auf einem Markt im Grenzgebiet zur Türkei. Zu dem Anschlag hat sich bisher niemand bekannt. - Asas wird immer noch von Rebellen kontrolliert. In der Stadt haben viele Menschen Zuflucht gesucht, die Ende vergangenen Jahres vor den Kämpfen in Aleppo geflohen waren.