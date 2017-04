US-Präsident Trump hat in Telefonaten mit Bundeskanzlerin Merkel und der britischen Premierministerin May über die Lage in Syrien beraten.

Dabei hätten sowohl Merkel als auch May ihre Unterstützung für das Vorgehen der USA ausgedrückt, teilte das Präsidialamt in Washington mit. Sie hätten mit Trump übereingestimmt, den syrischen Präsidenten al-Assad für den mutmaßlichen Giftgasangriff zur Verantwortung zu ziehen. Die USA hatten als Reaktion eine syrische Luftwaffenbasis aus der Luft angegriffen.



US-Außenminister Tillerson machte beim G7-Treffen im italienischen Luca deutlich, dass die Vereinigten Staaten sich als globale Ordnungsmacht verstehen. Bundesaußenminister Gabriel forderte einen neuen Anlauf für Friedensbemühungen in Syrien.