Die USA und Russland wollen gemeinsam eine Waffenruhe im Südwesten Syriens durchsetzen.

Darauf hätten sich die Präsidenten Trump und Putin bei ihrem Treffen am Rande des G20-Gipfels verständigt, sagte US-Außenminister Tillerson. Die Feuerpause solle am Sonntag beginnen. Tillerson sprach von einem ersten Erfolg, der hoffentlich in anderen Regionen Syriens fortgesetzt werden könne. Die Chemie zwischen Trump und Putin habe gestimmt. Auch der russische Außenminister Lawrow sprach von einer konstruktiven Gesprächsatmosphäre und erklärte, die Vereinbarung sei von Unterhändlern in der jordanischen Hauptstadt Amman vorbereitet worden. Die USA und Russland planten auch Konsultationen über die Ukraine-Krise.



Zuvor waren sich Trump und Putin in Hamburg zum ersten Mal persönlich begegnet. Das ursprünglich auf eine halbe Stunde angesetzte Treffen dauerte über zwei Stunden. Beide sprachen anschließend von einem sehr guten und wichtigen Treffen.