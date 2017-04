Bei dem mutmaßlichen Chemiewaffen-Angriff in Syrien ist nach Angaben der Türkei das Nervengas Sarin eingesetzt worden.

Dies hätten Untersuchungen der Opfer ergeben, sagte der türkische Gesundheitsminister Akdag. In Blut- und Urinproben sei ein Stoffwechselprodukt von Sarin festgestellt worden. Bei dem Angriff in der Provinz Idlib waren vergangene Woche mehr als 80 Menschen getötet worden. Das Regime in Damaskus weist die Verantwortung für den Austritt von Giftgas von sich.



Der russische Präsident Putin forderte angesichts des mutmaßlichen Giftgasangriffs durch das syrische Militär eine Untersuchung der Vereinten Nationen gefordert. Die Regierung in Damaskus sei bereit, eine Untersuchung von Experten zuzulassen, sagte Putin in Moskau.



Über den Syrien-Konflikt will Russlands Außenminister Lawrow morgen mit US-Außenminister Tillerson sprechen, der am Nachmittag in Moskau eintraf. Nach einem Bericht der Agentur Interfax ist für Freitag zudem ein Dreiertreffen mit Vertretern aus Syrien und dem Iran geplant.



Zuvor hatten die G7-Außenminister bei ihrem Treffen im italienischen Lucca von Russland verlangt, den Einfluss auf Präsident Assad geltend zu machen. Zudem einigten sich die Minister der sieben führenden Industrienationen darauf, dass es mit Assad an der Macht keine Friedenslösung geben werde. Tillerson verlangte beim G7-Treffen von Russland, eindeutig Stellung zu beziehen. Die Regierung müsse sich entscheiden, ob sie auf der Seite der USA und deren Verbündeten stehe, oder auf der Seite Assads, des Iran und der Hisbollah-Miliz.