Im Norden von Syrien hat es am Wochenende heftige Kämpfe gegeben.

Bei der türkischen Offensive gegen kurdische Kämpfer in der Region wurden mindestens acht Soldaten getötet. Das türkische Militär reagierte darauf nach eigenen Angaben mit Luftangriffen auf Waffenverstecke und Unterstände der Kurdenmiliz YPG. Die Türkei stuft die Gruppierung als Terrorgruppe ein und geht im Nordwesten Syriens gegen sie vor. Die YPG ist aber auch Verbündete der USA im Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien.



In der nordsyrischen Provinz Idlib schossen islamistische Rebellen ein russisches Flugzeug ab und töteten den Piloten. Zu dem Abschuss bekannte sich die Dschihadistengruppe Tahrir al-Scham, die al-Kaida nahesteht. Als Vergeltung beschoss das russische Militär nach eigenen Angaben das Absturzgebiet und tötete 30 Rebellen.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.