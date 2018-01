Die türkischen Streitkräfte setzen bei ihrer Offensive gegen die Kurden-Miliz YPG in der nordsyrischen Region Afrin auch deutsche Panzer ein.

Ein Experte der Bundeswehr bestätigte, dass Bilder von der Militäroperation Panzer vom Typ Leopard-2 aus deutscher Produktion zeigten. Entsprechende Fotos wurden unter anderem von der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu verbreitet. Die Türkei hatte Leopard-2-Panzer bereits im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien eingesetzt.



Die Bundesregierung äußerte sich nicht zu der Frage, ob auf den Bildern Leopard-2-Panzer zu sehen sind. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, dass bisher nicht verifiziert werden konnte, von wann die Bilder stammen. Das Auswärtige Amt erklärte: "Unser bisheriges Lagebild gibt es nicht her, dass wir den Einsatz bestätigen können." Das für Rüstungsexporte zuständige Wirtschaftsministerium ergänzte: "Außer den Bildern aus den Medien, die sie alle kennen, haben wir keine Erkenntnisse über den Einsatz von Leopard-Panzern."



Die türkische Offensive gegen die kurdische Rebellengruppe in Nordsyrien begann am Wochenende. Ankara sieht in der YPG eine Terrororganisation. Für den Westen ist sie ein Verbündeter im Kampf gegen die IS-Miliz.

