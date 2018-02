Der türkische Außenminister Cavusoglu sieht die Beziehungen seines Landes zu den USA an einem kritischen Punkt angelangt.

Entweder würden sie verbessert oder zerstört, sagte Cavusoglu in Istanbul. Unterschiedliche Positionen im syrischen Bürgerkrieg seien Hauptgrund für die angepannten Beziehungen. Darüber wolle er bei dem Besuch des amerikanischen Außenministers Tillerson in dieser Woche in Ankara sprechen.



Die USA unterstützen in Syrien die Kurdenmiliz YPG im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Die Türkei stuft die YPG wegen enger Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation ein. Seit Mitte Januar führt die türkische Armee einen Militäreinsatz gegen die YPG in Nordsyrien. Die Türkei will die Offensive auf die ebenfalls kurdisch kontrollierte Stadt Manbidsch ausweiten. Dort haben die USA allerdings eigene Truppen stationiert.

