Syrien Türkei und Russland wollen USA zu Friedensgesprächen einladen

Das Wahrzeichen von Astana, der kasachischen Hauptstadt: der Bajterek-Turm (picture-alliance / dpa / Marius Becker)

Die Türkei und Russland wollen auch Vertreter der USA zu den Friedensverhandlungen für Syrien in Kasachstan einladen.

Das kündigte der türkische Außenminister Cavusoglu an. Zugleich lehnte er eine Teilnahme der syrisch-kurdischen Miliz YPG ab. Unterdessen erklärten sich auch die Rebellen bereit, die Verhandlungen in Astana zu unterstützen. Man sehe diese als Vorbereitung für eine neue Runde der von der UNO vermittelten Gespräche in Genf, hieß es in einer Erklärung des sogenannten Hohen Verhandlungskomitees.



Die Konferenz in der kasachischen Hauptstadt soll am 23. Januar stattfinden. Sie steht unter der Schirmherrschaft Russlands, der Türkei und des Irans.