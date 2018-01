US-Außenminister Tillerson sorgt sich über die Folgen der türkischen Offensive gegen kurdische Milizen im Norden Syriens.

Sein Ministerium erklärte nach Unterredungen Tillersons mit seinen russischen und türkischen Kollegen, vor allem die Situation der Zivilisten gebe Anlass zur Sorge. Man nehme die Sicherheitsbedenken der Türkei ernst, doch appelliere man an alle Seiten, sich auf den Kampf gegen die Terrormiliz IS zu konzentrieren.



Wie der französische Außenminister Le Drian mitteilte, wird sich der UNO-Sicherheitsrat in New York in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage befassen. Die Türkei greift vor allem die von Kurden gehaltene Stadt Afrin in Syrien an. Die Offensive zielt auf die Kurdenmiliz YPG. Ankara betrachtet sie als Ableger der verbotenen Arbeiterpartei PKK, die USA sehen sie als Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS an. - In der türkischen Grenzregion Reyhanli wurde durch einen Raketeneinschlag ein Mensch getötet. Weitere Personen erlitten Verletzungen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.