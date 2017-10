Der türkische Präsident Erdogan hat den Beginn einer militärischen Offensive in der syrischen Provinz Idlib verkündet.

Ziel sei es, dschihadistische Kämpfer aus der Region zu vertreiben, sagte Erdogan in einer Rede vor Parteifreunden in der Westtürkei. Seine Regierung werde terroristische Aktivitäten an der Grenze mit Syrien nicht dulden. Laut Erdogan wird der Großeinsatz zunächst von Kämpfern der Freien Syrischen Armee geführt. Türkische Soldaten seien noch nicht in Idlib.



In der Provinz im Nordwesten Syriens ist unter anderem die Gruppe Tahrir al-Sham aktiv. Sie gilt als eine der gefährlichsten neben der Terrormiliz IS.



Im September hatten sich die Türkei, der Iran und Russland auf die Einrichtung einer Deeskalationszone in Idlib verständigt.