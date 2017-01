Syrien Türkei warnt vor Zusammenbruch des Friedensprozesses

Menschen in der syrischen Stadt Aleppo am 29. Dezember 2016, dem Tag vor dem Inkrafttreten der Waffenruhe. (picture alliance/dpa - Str)

Die Türkei hat vor einem Ende des Friedensprozesses für Syrien gewarnt.

Außenminister Cavusoglu sagte in Ankara, die Armee von Staatspräsident Assad müsse den Waffenstillstand ebenso einhalten wie die vom Iran unterstützten schiitischen Milizen. Wenn das gelinge, könnten die Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana wie geplant am 23. Januar aufgenommen werden, erklärte Cavusoglu. - Die Syrien-Waffenruhe war Ende Dezember unter Vermittlung Russlands und der Türkei zustande gekommen. Gestern hatten mehrere Rebellengruppen den Regierungstruppen

Verstöße gegen die Feuerpause vorgeworfen und die Vorbereitungen für Friedensgespräche abgebrochen.