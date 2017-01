Syrien Türkei wartet konkrete US-Pläne für Sicherheitszonen ab

Busse vor dem zerstörten Ostteil der syrischen Stadt Aleppo (AFP / George Ourfalian )

Die Türkei hat zurückhaltend auf die Ankündigung von US-Präsident Trump zur Einrichtung von Sicherheitszonen für Flüchtlinge in Syrien reagiert.

Aus dem Außenministerium in Ankara hieß es, man werde die konkreten Pläne aus Washington abwarten. Dem Vernehmen nach will Trump in den kommenden Tagen einen Erlass unterzeichnen, der sichere Gebiete in dem Bürgerkriegsland und benachbarten Regionen vorsieht, in denen vertriebene Syrer auf eine Rückkehr in ihre Heimat oder eine Umsiedlung in Drittländer warten sollen. Mit Russland hat Trump das Vorhaben nach Angaben des Präsidialamtes in Moskau nicht abgesprochen.