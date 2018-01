Die türkische Armee hat nach eigenen Angaben erneut kurdische Ziele im Norden Syriens angegriffen.

Das Militär teilte mit, man habe Stellungen der YPG-Miliz attackiert. Dies sei eine Reaktion auf den Beschuss aus der Region Afrin gewesen. - Präsident Erdogan hatte Mitte der Woche mit einem Militärangriff auf die Kurdenmilizen im Norden Syriens gedroht. In den vergangenen Tagen hatte die Türkei Panzer und Artillerie an der Grenze zusammengezogen. Ankara stuft die YPG als Terror-Organisation ein. Die USA sehen in der syrisch-kurdischen Miliz dagegen einen wichtigen Verbündeten im Kampf gegen den IS.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.