Die ausgeweitete türkische Militäroffensive gegen die Kurden-Miliz YPG an der Grenze zu Syrien verschlechtert nach Ansicht des Politologen Markus Kaim das Verhältnis Ankaras zu den USA.

Zusammen mit Russland und dem Iran sei den USA daran gelegen, den syrischen Bürgerkrieg zu befrieden, sagte Kaim im Deutschlandfunk. Das türkische Vorgehen mache die Sicherheitslage in einer syrischen Region schwieriger, in der es bislang vergleichsweise ruhig gewesen sei.



Die Türkei geht seit Mitte der Woche gegen die YPG im Norden Syriens vor. Mehrere kurdische Dörfer in der Grenzregion Afrin wurden beschossen. Die Türkei unterstützt zudem die Kämpfer der "Freien Syrischen Armee". Die Türkei betrachtet die YPG als Schwesterorganisation der kurdischen Terrororganisation PKK und will ihren Einfluss schwächen.



Anders als die USA hatte sich die Bundesregierung zurückhaltend zum verstärkten militärischen Engagement der Türkei geäußert. Kaims Einschätzung zufolge liegt die fehlende Kritik unter anderem daran, dass Berlin und Ankara an einer Normalisierung ihres Verhältnisses zueinander arbeiten. Zum anderen hätten die Türkei und Deutschland ähnliche Vorstellungen über die Zukunft Syriens. Beide Länder wollten die territoriale Integrität Syriens erhalten, so Kaim.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.