Syrien Türkische Soldaten sterben bei Kämpfen um Al-Bab

Der UNO-Sonderbeauftragte Staffan de Mistura (AFP / Fabrice Coffrini)

Bei Kämpfen um die von der IS-Terrormiliz gehaltene Stadt Al-Bab im Norden Syriens sind mindestens 16 türkische Soldaten getötet worden.

Weitere 30 wurden verletzt, wie die türkische Armee mitteilte. Staatspräsident Erdogan sprach zugleich von 200 getöteten IS-Kämpfern. Aktivisten melden auch den Tod von zahlreichen Zivilisten in der Stadt. Die Türkei hatte im August eine Bodenoffensive in Syrien begonnen.



Nach der weitgehenden Evakuierung Ost-Aleppos drängt der UNO-Sondergesandte de Mistura auf ein Ende der Kämpfe in ganz Syrien. Dies sei unbedingt nötig, um anderswo im Land ein weiteres Aleppo zu verhindern, sagte de Mistura in Genf. Nach Angaben der syrischen Armee steht Aleppo erstmals seit 2012 wieder vollständig unter Kontrolle der Regierung und ihrer Verbündeten.