Die türkische Armee und ihre Verbündeten haben nach den Worten des türkischen Präsidenten Erdogan das Zentrum der Stadt Afrin unter ihre Kontrolle gebracht.

Viele kurdische Kämpfer hätten Afrin verlassen, sagte Erdogan im türkischen Canakkale. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, die von der Türkei unterstützten Kräfte kontrollierten inzwischen die Hälfte der Stadt. Demnach dauern die Kämpfe an.



Die türkische Offensive in der Region Afrin richtet sich gegen die kurdische Miliz YPG, die Ankara als Terrororganisation betrachtet.

