Die syrische Armee hat einem Bericht des staatlichen Fernsehens zufolge die Terrormiliz IS aus Öl-Feldern in der Provinz Rakka vertrieben.

Der Sender berief sich auf Militärkreise, die von der Eroberung mehrerer Felder südlich der Stadt Rassafa sprachen. Auch mehrere Dörfer seien von den Islamisten zurückerobert worden. Die Armee werde von der russischen Luftwaffe unterstützt. Das nächste Ziel sei die Stadt Suchna, das Tor zur östlichen Provinz Deir Sor an der Grenze zum Irak. Diese Region wäre im Falle eines Sieg über den IS in der Stadt Rakka die letzte Hochburg der Islamisten in Syrien.