Das Kinderhilfswerk Unicef zeigt sich erschüttert über die Lage der Zivilbevölkerung im syrischen Ost-Ghuta.

In einer Erklärung heißt es, man habe keine Worte mehr, um das Leiden der Kinder und ihrer Familien zu beschreiben. Der Rest des Statements blieb absichtlich leer. Der Syriengesandte der UNO, de Mistura, warnte, Ost-Ghuta könne "ein zweites Aleppo" werden. Die französische Regierung verurteilte die Bombardierungen und warf dem syrischen Regime vor, gezielt bewohnte Gebiete und medizinische Infrastruktur anzugreifen. Dies sei eine schwere Verletzung des Völkerrechts, hieß es in einer Stellungnahme des Außenministeriums in Paris.



Der von Aufständischen gehaltene Ort wird den dritten Tag in Folge von Regierungstruppen bombardiert. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, heute seien mindestens 50 Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.