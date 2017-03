Für die Kinder in Syrien war das letzte Jahr nach einem Bericht des UNO-Kinderhilfswerks das schlimmste seit Kriegsbeginn 2011.

Nach offziellen Angaben wurden 652 Kinder getötet, die meisten von ihnen in der Nähe ihrer Schule. Dies sei eine drastische Zunahme im Vergleich zum Vorjahr, heißt es in dem Unicef-Bericht. Insgesamt seien mehr als 2.500 Fälle von direkter Gewalt und schweren Kinderrechtsverstößen registriert worden. Viele Kinder würden bei Kämpfen verletzt oder durch Minen verstümmelt, mehr als 850 Minderjährige seien von einer der Bürgerkriegsparteien rekrutiert worden, einige würden als Selbstmordattentäter in den Tod geschickt. Die Zahlen lägen zudem womöglich noch höher, weil viele Regionen nicht zugänglich seien und verlässliche Informationen nicht zu bekommen seien.