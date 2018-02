Nach einer Serie von Luftangriffen in der syrischen Region Ost-Ghuta steigt die Zahl der Opfer.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London sprach von mindestens 47 Zivilisten, die getötet worden seien. Ein lokales Medienzentrum meldete sogar 50 Tote, außerdem mehr als 250 Verletzte. UNO-Vertreter erklärten, in Ost-Ghuta spiele sich eine humanitäre Katastrophe ab. Wegen der anhaltenden Kämpfe könnten keine Hilfslieferungen in das Gebiet gebracht werden. Die Region nahe Damaskus ist in der Hand von Rebellen, wird aber seit Wochen von syrischen Regierungstruppen belagert. Laut UNO sind etwa 400.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten.



Vertreter der Vereinten Nationen forderten eine mindestens vierwöchige Kampfpause in Syrien, um die Bevölkerung in den eingeschlossenen Regionen versorgen zu können. Eine Ermittlungskommission der UNO will außerdem Berichte untersuchen, wonach die Stadt Sarakib gestern mit Chemiewaffen angegriffen wurde.

