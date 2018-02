In Syrien toben laut den Vereinten Nationen derzeit die verheerendsten Kämpfe seit Beginn des Bürgerkriegs.

Im gesamten Kriegsgebiet habe sich die Lage abermals verschlechtert, teilte UNO-Hilfskoordinator al-Za'tari mit. Es gebe Berichte über Hunderte Tote und Verletzte, massive Vertreibungen und Zerstörung ziviler Infrastruktur. In Brüssel appellierte die Europäische Kommission an die Konfliktparteien sowie deren Alliierte, von Aktionen abzusehen, die das Leid der Bevölkerung vergrößerten. Der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Grandi, warnte mit Blick auf den Abschuss eines israelischen Kampfjets über Syrien vor einer "Internationalisierung" des Konflikts, die eine Lösung nur erschweren würde.



In New York berät der UNO-Sicherheitsrat über einen von Kuwait und Schweden vorgelegten Resolutionsentwurf, der eine einmonatige Feuerpause vorsieht und einen ungehinderten Zugang für humanitäre Helfer in belagerten Gebieten fordert.

