Syrien UNO beklagt Zunahme der Gewalt

Die Nationalflagge von Syrien - Illustration (Imago/AFLO)

Die Vereinten Nationen haben sich besorgt über die jüngste Zunahme der Gewalt in Syrien gezeigt.

UNO-Sprecher Haq sagte in New York, in den vergangenen Tagen hätten sich die Kämpfe im Großraum Damaskus intensiviert. Der UNO lägen Berichte über Opfer in vier Bezirken vor. Man sei alarmiert. In den betroffenen Gebieten lebten mehr als 100.000 Zivilisten in Not, betonte Haq. Die oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte zuvor berichtet, dass die syrische Armee ihre Angriffe auf Rebellen um Damaskus verstärkt hat. Die Viertel Barseh und Kabun seien aus der Luft angegriffen worden. Vertreter von Regierung und Rebellen kommen am Donnerstag in Genf unter Vermittlung der UNO zu neuen Friedensverhandlungen zusammen.