Syrien UNO bestätigt Verschiebung der Syrien-Gespräche nicht

Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura (afp / Fabrice Coffrini)

Die UNO hat die von Russland gemeldete Verschiebung der neuen Syrien-Gespräche nicht bestätigt.

In diesem Sinne äußerte sich eine Sprecherin des Sondergesandten de Mistura in Genf. Zugleich kündigte sie für die kommende Woche ein Treffen de Misturas mit UNO-Generalsekretär Guterres in New York an. Der russische Außenminister Lawrow hatte zuvor erklärt, die für den 8. Februar anberaumten Syrien-Friedensgespräche in Genf würden auf Ende Februar vertagt. Moskau hatte zuletzt gemeinsam mit der Türkei und dem Iran Verhandlungen zwischen Vertretern der syrischen Regierung und verschiedenen Rebellengruppen vermittelt. Die Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana hatten jedoch keinen Durchbruch gebracht.