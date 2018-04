In Brüssel beraten zahlreiche Staaten und Organisationen über die Lage in Syrien.

Die zweitägige Konferenz wird von der EU und der UNO geleitet. Dabei geht es um mehr Hilfsgelder für die Flüchtlinge sowie um mögliche Wege zur Beendigung des Bürgerkrieges.



Zu Beginn der Konferenz riefen die Vereinten Nationen dazu auf, für die Kriegsopfer weitere Hilfsgelder zur Verfügung zu stellen. Der Hilfskoordinator der UNO, Lowcock, betonte, während die Zahl der Menschen in akuter Not weiter steige, habe die UNO ihre Mittel erschöpft und könne nicht darauf reagieren. Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres habe es über 70 bestätigte Angriffe auf medizinische Dienste und Einrichtungen gegeben.



EU-Hilfskommissar Stylianides sprach von einer "enormen menschlichen Tragödie". Auch die Nachbarländer Türkei, Libanon und Jordanien trügen schwere Folgen des Konfliktes. Die EU hofft bei der Konferenz auf Zusagen in derselben Höhe wie bei der ersten Brüsseler Syrien-Konferenz. Damals sicherte die internationale Gemeinschaft 5,6 Milliarden Euro für 2017 sowie 3,5 Milliarden Euro von 2018 bis 2020 zu.

