Nach der militärischen Konfrontation Israels und Syriens hat UNO-Generalsekretär Guterres alle Beteiligten zur Zurückhaltung aufgefordert.

Die Eskalation sei alarmierend, teilte er in New York mit. Die Ausweitung des Konflikts über die Grenzen hinaus sei sehr gefährlich. Die israelische Luftwaffe hatte gestern Ziele in Syrien bombardiert. Damit reagierte sie nach eigenen Angaben auf das Eindringen einer Drohne in den israelischen Luftraum. Es habe sich dabei um ein iranisches Luftfahrzeug gehandelt, das von Syrien aus gesteuert worden sei, hieß es. Teheran sprach von einer Lüge, Syrien von einer Aggression Israels. Bei dem Einsatz geriet ein israelisches Kampfflugzeug unter Beschuss und stürzte ab. Die beiden Piloten wurden verletzt.



Beschossen wurde nach syrischen Angaben unter anderem der Militärflughafen T4 im Landesinneren. Russlands Präsident Putin hatte Israels Regierungschef Netanjahu zur Mäßigung aufgerufen. Netanjahu betonte, sein Land werde sich gegen jeden Angriff verteidigen. Der Iran wolle syrisches Gebiet dazu benutzen, Israel zu attackieren, mit dem erklärten Ziel, das Land zu zerstören.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.