Syrien UNO-Hilfskonvoi von Bewaffneten geplündert

Immer wieder werden Lastwagen von Hilfskonvois angegriffen. (Archivbild) (AFP / Omar Haj Kadour)

In Syrien ist erneut ein Hilfskonvoi für die belagerte Stadt Waer geplündert worden.

Nach Angaben von UNO-Nothilfekoordinator O-Brien wurden die Fahrer von bewaffneten Männern attackiert. Damit bleibt die Versorgung der von Rebellen gehaltenen Gebiete in Syrien schwierig. Laut O'Brien haben in den vergangenen zwei Monaten überhaupt nur drei Konvois der UNO ihr Ziel erreicht. Die Vereinten Nationen hatten vergangene Woche an die syrische Regierung appelliert, Hilfen für Waer als "Geste des guten Willens" zuzulassen.



In Genf beginnen heute neue Friedensgespräche für Syrien. Nach zehnmonatiger Unterbrechung kommt UNO-Vermittler de Mistura zunächst getrennt mit den Konfliktparteien zusammen.