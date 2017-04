In New York ist der UNO-Sicherheitsrat erneut zu einer Sitzung zum Syrien-Konflikt zusammengekommen.

Die 15 Mitglieder des Gremiums konnten sich bisher nicht auf eine Resolution zu dem mutmaßlichen Giftgasangriff in dem Land einigen. Frankreich will nach Angaben von Außenminister Ayrault in den kommenden Tagen Belege dafür liefern, dass die syrische Regierung Anfang April in Chan Scheichun entsprechende Substanzen eingesetzt hat. Mehr als 80 Menschen wurden damals getötet.



Die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen hatte den Einsatz von Giftgas in Syrien gestern bestätigt. Bei der Analyse von Proben wurde demnach Sarin oder ein ähnlicher Stoff nachgewiesen.