Schweden und Kuwait haben dem UNO-Sicherheitsrat in New York eine Resolution vorgelegt, in der eine 30-tägige Feuerpause für die Region Ost-Ghuta in Syrien gefordert wird.

Die Abstimmung darüber solle voraussichtlich heute erfolgen, teilte die schwedische Vertretung bei den Vereinten Nationen mit. Die Waffenruhe solle Hilfslieferungen für Zivilisten sowie die Evakuierung Verletzter ermöglichen. Durch die Angriffe der regierungstreuen Truppen sollen in Ost-Ghuta allein seit Sonntag mehr als 300 Menschen getötet worden sein.



Nach russischen Angaben sind Verhandlungen über eine Feuerpause in der Region gescheitert. Ein Militärsprecher erklärte, die Rebellen hätten die Aufforderung ignoriert, ihren Widerstand aufzugeben und die Waffen niederzulegen. Auch ein Vertreter einer der wichtigsten bewaffneten Rebellengruppen teilte mit, Verhandlungen über eine Waffenruhe seien erfolglos verlaufen.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.