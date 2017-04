Die Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zum mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Zu einer Abstimmung über eine von den USA, Großbritannien und Frankreich eingebrachte Resolution kam es nicht. Stattdessen machten sich die UNO-Botschafter in einer zweistündigen Debatte gegenseitig Vorwürfe, keine Antwort auf die Lage in dem Bürgerkriegsland Syrien zu finden. Russland verhinderte die Abstimmung, da der Entwurf die syrische Regierung für die Tat verantwortlich mache. Die UNO-Botschafterin der USA, Haley, sagte, wenn die Vereinten Nationen fortlaufend ihre Pflicht zum kollektiven Handeln verletzten, sei man gezwungen, eigene Maßnahmen zu ergreifen. Details nannte sie nicht.



Bei dem Luftangriff gestern in der nordsyrischen Provinz Idlib kamen nach Aussagen des türkischen Präsidenten Erdogan mehr als 100 Menschen ums Leben. Bislang war von 72 Toten die Rede. Die Weltgesundheitsorganisation hält es für wahrscheinlich, dass die Opfer Giftgas ausgesetzt waren. Mehrere Anzeichen sprächen dafür, heißt es in einer Erklärung der WHO.