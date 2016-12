Syrien UNO-Sondergesandter bietet Unterstützung für neue Gespräche an

In Syrien soll ab Mitternacht Ortszeit eine Waffenruhe gelten; hier eine Straße in der Stadt Aleppo (GEORGE OURFALIAN / AFP)

Die angekündigte Waffenruhe für Syrien ist von den Vereinten Nationen und den USA begrüßt worden.

Der UNO-Sondergesandte, de Mistura, sagte in Genf, damit könnten das Leben von Zivilisten gerettet und die Menschen mit Hilfsgütern versorgt werden. Zugleich bot er seine Unterstützung für neue Friedensgespräche an. Ein Sprecher des US-Außenministeriums teilte in Washington mit, die angekündigte Feuerpause sei eine positive Entwicklung. Man hoffe, dass sie von allen Seiten respektiert werde.



Die Regierung in Damaskus und Vertreter der gemäßigten Opposition hatten sich unter Vermittlung der Türkei und Russlands darauf verständigt, dass die Waffenruhe ab Mitternacht Ortszeit gelten soll. Unklar ist derzeit, welche Rebellengruppen die Feuerpause mittragen. Davon ausgenommen sind etwa die Terrormiliz IS und die frühere Nusra Front. Eine Waffenruhe könnte nach Angaben des russischen Präsidenten Putin Grundlage für Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana sein. Wie der Kreml in Moskau mitteilte, stimmte Syriens Staatschef Assad Friedensgesprächen in Kasachstan zu. Er habe in einem Telefonat mit Putin von einem wichtigen Schritt zur Lösung des Konflikts gesprochen.