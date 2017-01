Syrien Uno: Waffenruhe wird grundsätzlich eingehalten

Verhaltene Hoffnung auf Frieden nach Beginn der Waffenruhe (dpa-picture-alliance)

Die Waffenruhe in Syrien wird nach Angaben der UNO seit fast vier Wochen grundsätzlich eingehalten.

Nothilfekoordinator Stephen O´Brien sprach vor dem Sicherheitsrat in New York von nur vereinzelten Brüchen. Man müsse alles tun, um die Waffenruhe zu festigen und zu verlängern, sagte er.



Russland, die Türkei und der Iran wollen die Waffenruhe gemeinsam überwachen. Darauf hatten sie sich mit den Konfliktparteien bei Syrien-Gesprächen in Kasachstan letzte Woche geeinigt. Anfang Februar sollen in Genf unter dem Vorsitz der Vereinten Nationen wieder Friedensgespräche zu Syrien stattfinden.