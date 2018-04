Die Zahl der Angriffe auf Zivilisten in Syrien hat nach Aussage der Vereinten Nationen ein erschreckendes Niveau erreicht.

Die Attacken auf Zivilisten und deren Häuser sowie auf Schulen und Krankenhäuser hätten einen der höchsten Stände seit Beginn des Konflikts vor sieben Jahren erlangt, erklärte die stellvertretende UNO-Nothilfekoordinatorin Müller vor dem Sicherheitsrat in New York. Vor allem die Situation in der Provinz Idlib bleibe katastrophal.



Heute hat die Organisation für das Verbot chemischer Waffen zum zweiten Mal die syrische Stadt Duma besucht und dort Proben genommen. Diese werden zur Analyse in die Niederlande gebracht. Die Experten sollen herausfinden, ob in Duma am 7. April tatsächlich ein Giftgasangriff verübt wurde.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.