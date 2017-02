Syrien UNO warnt vor humanitärer Katastrophe in vier belagerten Städten

In einem Bild aus dem vergangenen warten Menschen auf einen Hilfskonvoi. Seit Novmeber hat die UNO keinen Zugang mehr. (AFP / Louai Beshara)

Die Vereinten Nationen warnen vor einer humanitären Katastrophe in vier eingekesselten syrischen Städten.

Der für das Bürgerkriegsland zuständige UNO-Hilfskoordinator al-Saatari sprach von rund 60.000 unschuldigen Menschen, die dringend Hilfe benötigten. Die Städte Sabadani und Madaja liegen in der Provinz Damaskus und werden von Regierungstruppen sowie verbündeten Einheiten belagert. Die beiden schiitischen Ortschaften Fua und Kafraja in der Region Idlib sind von Aufständischen umzingelt.



Al-Saatari forderte die Konfliktparteien auf, umgehend Zugang zu den Menschen in Not zu gewähren. Es fehle ihnen vor allem an Lebensmitteln und Medikamenten.