In dem seit sieben Jahren andauernden Syrienkrieg haben Regierungssoldaten von Präsident Assad und verbündete Milizionäre einem UNO-Bericht zufolge systematisch tausende Frauen vergewaltigt.

In einem in Genf vorgestellten Bericht der UNO-Untersuchungskommission zu Syrien heißt es, die sexuelle Gewalt gegen Frauen sei Teil eines umfassenden Angriffs auf die Zivilbevölkerung und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen. Viele Vergewaltigungen fanden demnach an Kontrollpunkten und in Haftzentren der syrischen Armee statt.



Weiter heißt es, auch Rebellen hätten viele Frauen vergewaltigt, allerdings nicht als Teil einer systematischen Kriegsstrategie. Der Bericht basiert auf rund 450 Interviews mit Überlebenden, Augenzeugen und Ärzten und bezieht sich auf den Zeitraum von 2011 bis Ende 2017.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.