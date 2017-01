Syrien UNO wirft Lebensmittel in der Stadt Deir al-Sor ab

Die syrische Stadt Deir al-Sor. Im Vordergrund Rebellen auf der Ladefläche eines Pick-ups. (AFP / AHMAD ABOUD)

Nach zweiwöchiger Unterbrechung haben die Vereinten Nationen die Versorgung der eingeschlossenen Zivilbevölkerung im ostsyrischen Deir al-Sor wieder aufgenommen.

Lebensmittel für mehr als 90.000 Menschen würden an zwei Stellen der Stadt abgeworfen, teilte das Welternährungsprogramm mit. Die Aktionen waren Mitte des vergangenen Monats eingestellt worden, nachdem die Terrormiliz IS einen Großangriff auf Deir al-Sor begonnen hatte. Die Dschihadisten kontrollieren weite Teile des Ortes, der in der Nähe der irakischen Grenze liegt.