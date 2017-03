Die neuen Kämpfe um die syrische Stadt Hama haben nach Angaben der Vereinten Nationen rund 40.000 Menschen in die Flucht getrieben.

Vor allem Frauen und Kinder hätten seit Beginn der Rebellen-Offensive vor einer Woche das Gebiet verlassen, teilte die UNO in Genf mit. Viele seien in umliegende Bezirke und Städte wie Homs und Latakia ausgewichen.



Syrische Rebellengruppen waren in der vergangenen Woche nach eigenen Angaben in der Region erneut gegen Regierungstruppen vorgerückt. Die gleichnamige Hauptstadt der Provinz Hama liegt auf einer wichtigen Verbindungsroute zwischen Damaskus und Aleppo.