Nach Hinweisen auf einen weiteren Giftgasangriff in Syrien wollen Frankreich und die USA den Chemiewaffen-Kontrolleuren der Vereinten Nationen mehr Zeit einräumen.

Die Angaben der Organisation für das Verbot chemischer Waffen verdeutlichten, dass die Arbeit fortgesetzt werden müsse, sagte der französische UNO-Botschafter Delattre in New York. Seine amerikanische Kollegin Haley erklärte, das Mandats solle verlängert werden. Nach derzeitigem Stand würde es Mitte November auslaufen.



Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen hatte gestern über einen weiteren Vorfall in einem Dorf im Nordwesten Syriens berichtet. Dabei sei Ende März das Nervengift Sarin eingesetzt worden.