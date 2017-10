Die Einnahmen der IS-Terrormiliz durch Erdöl-Geschäfte sind deutlich zurückgegangen.

Die US-geführte Koalition in Syrien erklärte, der IS verdiene mit dem Öl derzeit weniger als vier Millionen Dollar pro Monat. Zu Beginn der Operationen vor drei Jahren seien es noch geschätzte 50 Millionen Dollar pro Monat gewesen.



Von den USA unterstützte Einheiten hatten IS-Kämpfer gestern vom größten Ölfeld in Syrien vertrieben. Das Al-Omar-Feld im Osten des Landes war drei Jahre lang eine wichtige Einnahmequelle für die Extremisten.