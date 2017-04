Aus den USA kommen widersprüchliche Signale zur künftigen Rolle des syrischen Präsidenten Assad.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, sagte in New York, ein Regimewechsel in Damaskus und der Kampf gegen die IS-Terrormiliz hätten Vorrang. Die Diplomatin betonte, Washington gehe nicht davon aus, dass es mit Präsident Assad Frieden in dem Bürgerkriegsland geben könne. Außenminister Tillerson erklärte hingegen, erst wenn die Bedrohung durch IS-Milizen eingedämmt sei, könne man sich um eine politische Lösung für Syrien kümmern.