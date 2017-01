Syrien US-Spezialkräfte gehen am Boden gegen IS-Miliz vor

Mutmaßliche IS-Kämpfer (imago)

Spezialkräfte der US-Armee haben in Syrien Kämpfer der IS-Miliz am Boden angegriffen.

Pentagon-Sprecher Davis sagte in Washington, die Operation vom vergangenen Sonntag in der Nähe der Stadt Deir ez-Zor habe sich gegen führende IS-Mitglieder gerichtet. Festnahmen habe es nicht gegeben. Einen Bericht der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, nach der 25 Dschihadisten getötet worden seien, bezeichnete Davis als übertrieben. - Das US-Militär hat in Syrien etwa 300 Spezialkräfte stationiert. Informationen über ihre Einsätze gibt es kaum.