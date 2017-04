Der UNO-Sicherheitsrat soll nach dem Wunsch der USA eine Untersuchung des Giftgasangriffs in der syrischen Provinz Idlib mit 87 Toten veranlassen.

Großbritannien und Frankreich unterstützen den amerikanischen Resolutionsentwurf, in dem eine vollständige Kooperation der Regierung in Damaskus bei der Untersuchung des Angriffs verlangt wird. Der syrische Präsident Assad leugnet, chemische Waffen im Kampf gegen die Aufständischen eingesetzt zu haben. Bisher hat Russland eine Resolution zu dem Angriff der vergangenen Woche im UNO-Sicherheitsrat verhindert. Moskau unterstützt Assad militärisch. - Die Außenminister der G7-Staaten riefen Russland im italienischen Lucca dazu auf, mit Assad zu brechen und sich diplomatisch für ein Ende des Bürgerkriegs in Syrien einzusetzen. Auf konkrete Sanktionen gegen Moskau wegen der Zusammenarbeit mit der Führung in Damaskus verzichteten die Minister. US-Außenminister Tillerson sagte, die russische Regierung müsse sich entscheiden, ob sie an der Seite der USA und ihrer Verbündeten stehe oder an der Seite Assads, des Iran und der Hisbollah-Miliz. - Tillerson ist inzwischen nach Moskau gereist und kommt dort morgen mit seinem Kollegen Lawrow zusammen.