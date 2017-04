Nach ihrem Raketenangriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt drohen die USA mit weiteren Aktionen gegen die Streitkräfte des Machthabers Assad.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, sagte auf einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats, man sei auf mögliche weitere Schritte vorbereitet, hoffe aber, dass dies nicht notwendig sein werde. Haley betonte, die USA würden die Verwendung chemischer Waffen nicht zulassen. Der UNO-Sicherheitsrat beriet den dritten Tag in Folge auf einer Sondersitzung über die Lage in Syrien. Die Sitzung ging ohne Ergebnis zu Ende.



US-Präsident Trump rief die syrische Regierung auf, sich an internationale Vereinbarungen zur Ächtung chemischer Waffen zu halten. Er sagte in Washington, dies sei auch für Russland eine vertretbare Position. Die Regierung in Moskau zweifelt an der Darstellung der USA und verurteilte den amerikanischen Angriff in Syrien.