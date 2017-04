Nach dem US-Luftangriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt droht Washington mit weiteren Militärschlägen.

Die US-Botschafterin bei der UNO, Haley, erklärte auf einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats in New York, die Vereinigten Staaten seien auf weitere Schritte vorbereitet. Syrien dürfe nie wieder chemische Waffen einsetzen. Haley ermahnte in diesem Zusammenhang auch Russland. Moskau habe sich verpflichtet, für die Beseitigung sämtlicher Chemiewaffen in Syrien zu sorgen. Der russische UNO-Botschafter Safronkow warf den USA vor, internationales Recht gebrochen zu haben.



Die amerikanischen Streitkräfte hatten 59 Tomahawk-Marschflugkörper auf einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien abgefeuert. Präsident Trump begründete den Militärschlag als Reaktion auf einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz syrischer Truppen. Frankreich und Deutschland unterstützten das Vorgehen der US-Regierung. Luxemburgs Außenminister Asselborn warnte in der Zeitung "Die Welt" davor, die Nato in den Syrien-Konflikt hineinzuziehen. Dies wäre verherrend.