Den USA liegen nach eigenen Angaben Hinweise darauf vor, dass die syrische Regierung einen neuen Angriff mit Chemiewaffen plant.

Dies könnte einen Massenmord an Zivilisten bedeuten, darunter unschuldige Kinder, erklärte das Weiße Haus in Washington. Der syrische Präsident Assad und sein Militär würden in diesem Fall einen hohen Preis zahlen.



Bei den derzeit beobachteten Aktivitäten handele es sich um ähnliche Vorbereitungen wie vor dem mutmaßlichen Giftgas-Angriff auf die Stadt Chan Scheichun im April. Dabei waren mehr als 80 Menschen getötet worden. Der Westen machte die syrische Armee für den Vorfall verantwortlich. Die Regierung in Damaskus wies jede Schuld von sich.