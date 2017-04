Das amerikanische Militär hat nach eigener Darstellung in Syrien einen hochrangigen IS-Kämpfer getötet.

Der vermutlich aus Usbekistan stammende Mann sei an der Planung des Anschlags auf einen Nachtclub in Istanbul mit 39 Toten beteiligt gewesen, teilte ein Sprecher des amerikanischen Zentralkommandos mit. Er sei Anfang des Monats bei einer Boden-Operation in der Nähe von Majadin getötet worden. - Zu dem Anschlag in Istanbul in der Silvesternacht hatte sich die Terrormiliz IS bekannt. Der mutmaßliche Attentäter, der ebenfalls aus Usbekistan stammt, wurde zwei Wochen später gefasst.