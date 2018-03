Knapp zwei Monate nach dem Beginn ihrer Militäroffensive in Nordwest-Syrien haben die türkische Armee und verbündete Rebellen die kurdische Stadt Afrin eingenommen.

Der türkische Präsident Erdogan sagte in einer Rede im westtürkischen Canakkale, viele kurdische Kämpfer hätten die Stadt verlassen. Auch die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte, dass die von der Türkei unterstützten Kräfte den größten Teil von Afrin kontrollieren. Es gebe jedoch vereinzelt noch Widerstand kurdischer Einheiten. In den vergangenen Tagen waren zehntausende Menschen aus der Stadt geflohen.



Die türkische Offensive in der Region Afrin richtet sich gegen die kurdische Miliz YPG, die von Ankara wegen ihrer Verbindungen zur verbotenen PKK als Terror-Organisation betrachtet wird. Für die USA ist die YPG allerdings ein wichtiger Partner bei der Bekämpfung der Terrormiliz IS.

