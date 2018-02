Die Vereinten Nationen fordern eine sofortige Waffenruhe in Syrien.

Damit die Menschen dort mit Hilfsgütern und auch medizinisch versorgt werden könnten, müssten die Kämpfe für mindestens vier Wochen eingestellt werden, erklärten die UNO-Botschafter in Genf.



Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den jüngsten Luftangriffen auf Rebellengebiete in Ost-Ghuta mindestens 25 Menschen getötet. Möglicherweise wurde in der Region auch Giftgas eingesetzt. UNO-Experten prüfen entsprechende Berichte.

