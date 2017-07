Die von der UNO vermittelten Friedensverhandlungen für Syrien sollen im September in eine weitere Runde geben.

Der Sonderbeauftragte de Mistura sagte in der Nacht in Genf, in den Gesprächen über eine Beendigung des Bürgerkriegs sei diese Woche wie erwartet kein Durchbruch erzielt worden. Er setze aber auf Bewegung durch internationalen Druck. De Mistura begrüßte in diesem Zusammenhang den Vorschlag des französischen Präsidenten Macron, eine neue Syrien-Kontaktgruppe zu bilden - mit den fünf ständigen Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrates sowie regionalen Mächten wie dem Iran und der Türkei. Macron will dabei eine Absetzung des syrischen Präsidenten Assad nicht mehr zur Bedingung machen.



Der Bürgerkrieg in Syrien entwickelte sich im März 2011 aus Protesten gegen das Regime von Präsident Assad. Seitdem sind nach UNO-Angaben mehr als 400 000 Menschen getötet und Millionen vertrieben worden. Große Teile des Landes sind zerstört.